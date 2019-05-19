Гендиректор минского «Динамо» заявил о существенном уменьшении бюджета

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил о существенном уменьшении бюджета. По сравнению с предыдущим сезоном бюджет сократится в 1,5 раза. По информации «Чемпионата», общая сумма бюджета в сезоне-2018/19 составила 464 млн рублей.
«Что произошло с Андриевским? Мы объявили о договорённости насчёт подписания контракта после заседания Исполкома НОКа, где фигура Александра Леонидовича была согласована. Но потом стало понятно, что бюджет клуба существенно уменьшается. А Андриевский — это человек, который преследует самые максимальные цели. У нас нет на него никаких обид, мы продолжаем переговоры со всеми потенциальными кандидатами на пост главного тренера.
Цифры называть не стану, однако сокращение ощутимое, по сравнению с предыдущим сезоном — в полтора раза. Но мы не опускаем руки, обещаем активно поднять на новый уровень работу коммерческого отдела и маркетингового. Рассчитываем выйти на определённый процент самоокупаемости.
Легионерская формула? Она изменится. Как точно она будет выглядеть, пока не могу сказать. Но очевидно, что лимит «6+1» будет меняться. Если белорусы не считаются легионерами в российских клубах, зачем нам считать легионерами россиян? Будут хорошие предложения — будем рассматривать», — цитирует Баскова «Прессбол».
- 19 мая 2019
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