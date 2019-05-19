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Швейцария — Россия: Кучеров забил после идеальной передачи Гусева

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Швейцария — Россия: Кучеров забил после идеальной передачи Гусева
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею встречаются сборные России и Швейцарии (2:0, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Во втором периоде большинство реализовал Никита Кучеров, которого идеальной передачей нашёл Никита Гусев. Для первой спецбригады россиян этот гол стал седьмым в численном преимуществе на турнире.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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