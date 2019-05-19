Эрик Карлссон допустил результативную ошибку в пятом матче финала Запада

В пятом матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». По ходу первого периода гости ведут со счётом 1:0. Счёт в матче на шестой минуте открыл нападающий «Блюз» Оскар Сундквист.

Шведский форвард воспользовался ошибкой соотечественника Эрика Карлссона. Защитник «акул» грубо ошибся при выполнении передачи, в результате чего шайба оказалась у Сундквиста, который поразил ворота.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

В нынешнем плей-офф на счету Карлссона 16 (2+14) очков при показателе полезности «-2». Всего в играх на вылет он набрал 53 (8+45) балла в 66 встречах. В регулярном сезоне на счету шведа в 53 матчах 45 (3+42) очков.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.