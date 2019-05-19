Сборная России победила Швейцарию в матче ЧМ-2019 по хоккею

Сборная России выиграла шестой матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва победили команду Швейцарии со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российские хоккеисты открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Во втором периоде большинство реализовал Никита Кучеров, которого идеальной передачей нашёл Никита Гусев. Для первой спецбригады россиян этот гол стал седьмым в численном преимуществе на турнире. Окончательный счёт установил Кучеров, оформивший дубль на 56-й минуте матча.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).