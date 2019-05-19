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Сборная России победила Швейцарию в матче ЧМ-2019 по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России победила Швейцарию в матче ЧМ-2019 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России выиграла шестой матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва победили команду Швейцарии со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российские хоккеисты открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Во втором периоде большинство реализовал Никита Кучеров, которого идеальной передачей нашёл Никита Гусев. Для первой спецбригады россиян этот гол стал седьмым в численном преимуществе на турнире. Окончательный счёт установил Кучеров, оформивший дубль на 56-й минуте матча.

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Россия
0:1 – Анисимов (Орлов, Гусев) – 03:36 (5x5), 0:2 – Кучеров (Гусев) – 26:20 (5x4), 0:3 – Кучеров (Анисимов, Зайцев) – 55:20 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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