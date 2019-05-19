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Сборная Финляндии обыграла Францию на чемпионате мира – 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Финляндии обыграла Францию на чемпионате мира – 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии победила команду Франции со счётом 3:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

В составе победителей голами отметились Йоэль Кивиранта, Нико Миккола и Ере Саллинен. Первый матч в карьере на мировых первенствах на ноль провёл Кевин Ланкинен.

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Франция
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Финляндия
0:1 – Кивиранта (Линдбом, Тюрвяйнен) – 09:24 (5x5), 0:2 – Миккола (Песонен, Каски) – 21:51 (5x5), 0:3 – Саллинен (Савинайнен, Куусела) – 52:31 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). Действующими чемпионами мира являются шведы.

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