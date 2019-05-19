Сборная Финляндии обыграла Францию на чемпионате мира – 2019

Сборная Финляндии победила команду Франции со счётом 3:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

В составе победителей голами отметились Йоэль Кивиранта, Нико Миккола и Ере Саллинен. Первый матч в карьере на мировых первенствах на ноль провёл Кевин Ланкинен.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). Действующими чемпионами мира являются шведы.