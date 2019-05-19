Александр Георгиев оформил второй шат-аут в двух матчах на ЧМ-2019

Сборная России выиграла шестой матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва победили команду Швейцарии со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Матч на ноль провёл голкипер Александр Георгиев. Российский вратарь отразил 31 бросок по воротам и оформил второй шат-аут в двух матчах на ЧМ-2019. Ранее Александр не позволил отличиться игрокам Австрии. В остальных матчах ворота России защищал Андрей Василевский.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Георгиев: в сборной России никто не думает о своей роли. Мы идём как команда