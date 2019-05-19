Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Кучеров обошёл Нюландера и возглавил список бомбардиров ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Кучеров обошёл Нюландера и возглавил список бомбардиров ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России выиграла шестой матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва победили команду Швейцарии со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Нападающий сборной России Никита Кучеров оформил дубль, благодаря чему достиг отметки в 14 очков на чемпионате мира. Таким образом, Кучеров вернул себе лидерство в списке бомбардиров турнира, опередив форварда сборной Швеции Вильяма Нюландера (13 баллов).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Александр Георгиев оформил второй шат-аут в двух матчах на ЧМ-2019
Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий?
Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент