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Капризов: Кучерова выводили из себя? Гавриков сразу подлетел и всё исправил

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Капризов: Кучерова выводили из себя? Гавриков сразу подлетел и всё исправил
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).

«Положительные ощущения. Выиграли и здорово. Не в первый раз играл с Овечкиным и Кузнецовым. Всё хорошо. Сегодня было достаточно моментов. Но реализовали. Дай бог, всё будет в дальнейшем. Хорошая игра получилась, плотная. Мы старались играть в свой хоккей. Моментами было неплохо, мы создавали моменты. Надо только забивать.

Моя игра? Понятное дело, анализировал. Каждый день смотришь какие-то ошибки, что-то улучшаешь. Внёс ли коррективы? Вам виднее со стороны.

Кучерова выводили из себя? Возможно, было пару моментов. Он молодчик. Терпел. У нас есть, к примеру, Гавр (защитник сборной России Владислав Гавриков – Прим. «Чемпионата») сразу подлетел и всё исправил.

Чемпионат мира только начинается? 100%, так как начинается плей-офф, каждая игра на вылет. Надо к этому как можно серьёзнее подходить», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами
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