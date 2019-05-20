Капризов: Кучерова выводили из себя? Гавриков сразу подлетел и всё исправил

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
«Положительные ощущения. Выиграли и здорово. Не в первый раз играл с Овечкиным и Кузнецовым. Всё хорошо. Сегодня было достаточно моментов. Но реализовали. Дай бог, всё будет в дальнейшем. Хорошая игра получилась, плотная. Мы старались играть в свой хоккей. Моментами было неплохо, мы создавали моменты. Надо только забивать.
Моя игра? Понятное дело, анализировал. Каждый день смотришь какие-то ошибки, что-то улучшаешь. Внёс ли коррективы? Вам виднее со стороны.
Кучерова выводили из себя? Возможно, было пару моментов. Он молодчик. Терпел. У нас есть, к примеру, Гавр (защитник сборной России Владислав Гавриков – Прим. «Чемпионата») сразу подлетел и всё исправил.
Чемпионат мира только начинается? 100%, так как начинается плей-офф, каждая игра на вылет. Надо к этому как можно серьёзнее подходить», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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