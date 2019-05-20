Зайцев — лидер по игровому времени в матче со Швейцарией, Кучеров — по броскам
Сборная России выиграла шестой матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва победили команду Швейцарии со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Лидером по игровому времени в составе российской команды стал защитник Никита Зайцев (19 минут и 18 секунд). Больше всего бросков в створ ворот нанёс Никита Кучеров (шесть), следом расположился Александр Овечкин (пять).
Российские хоккеисты открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Во втором периоде большинство реализовал Кучеров, которого идеальной передачей нашёл Никита Гусев. Для первой спецбригады россиян этот гол стал седьмым в численном преимуществе на турнире. Окончательный счёт установил Кучеров, оформивший дубль на 56-й минуте матча
Все голы сборной России в матче со Швейцарией на чемпионате мира — 2019
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