Георгиев: судья меня не услышал и дал удаление

Голкипер сборной России Александр Георгиев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).

«Большое спасибо ребятам, что сегодня здорово сыграли в обороне. Много было удалений у нас. Мы сумели выстоять, очень здорово сработало меньшинство. Все внесли свой вклад в победу. Помогло, что ребята с самого начала сконцентрировано играли в обороне. Я почувствовал игру, первые пару бросков. И уже был в тонусе. Был готов к швейцарским атакам, у них были моменты с пятака.

Удаление? Мне попали в шлем и отлетели клёпки у шлема. Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру в таком шлеме. Но он меня не услышал. Пришлось снять шлем. Готов ли я был играть без шлема? Да, но с другой стороны я знал, что это достаточно опасно. Один удар и непонятно, что могло произойти. Поэтому пришлось скинуть шлем. К сожалению, рефери меня не услышал и дал удаление. Ничего страшного, ребята выстояли, спасибо им большое.

Мечтаю ли о дуэли с Лундквистом? Не хочу отвечать на такие вопросы», — передаёт слова Георгиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.