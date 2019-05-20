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И. Воробьёв: Кучерова пытаются вывести из себя. На то он и звезда

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: Кучерова пытаются вывести из себя. На то он и звезда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0). Российская команда одержала шестую победу подряд.

«Переудалялись немного, а так хорошая командная победа. Ребята – молодцы. У Швейцарии Хорошая организованная команда. Дай бог, чтобы Кучеров и Гусев удивляли дальше. Капризов нормально сыграл.

Кучерова выводили и себя? На то он и звезда. Очень хороший игрок, поэтому его пытаются вывести из себя. Мы постоянно говорим ребятам, что надо сдерживаться.

С Задоровым ещё поговорим. Да он зацепил ногу соперника, но не скажу, что это была грубость. Так получилось, он уже пролетал», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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