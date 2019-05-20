И. Воробьёв: Кучерова пытаются вывести из себя. На то он и звезда
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0). Российская команда одержала шестую победу подряд.
«Переудалялись немного, а так хорошая командная победа. Ребята – молодцы. У Швейцарии Хорошая организованная команда. Дай бог, чтобы Кучеров и Гусев удивляли дальше. Капризов нормально сыграл.
Кучерова выводили и себя? На то он и звезда. Очень хороший игрок, поэтому его пытаются вывести из себя. Мы постоянно говорим ребятам, что надо сдерживаться.
С Задоровым ещё поговорим. Да он зацепил ногу соперника, но не скажу, что это была грубость. Так получилось, он уже пролетал», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий?
Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.
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