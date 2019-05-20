Тренер Швейцарии: у России невероятно крутая команда. Мы попали под грозу
Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал поражение в матче чемпионата мира 2019 года с командой России (0:3). Российская команда одержала шестую победу подряд.
«Россия сегодня здорово играла. Первые 10 минут они создавали нам много проблем своей скоростью, мы постоянно теряли шайбу. Затем мы потихоньку вошли в игру, привыкли к скорости, но, к сожалению, так и не смогли забить гол, который позволил бы нам вздохнуть.
Это невероятно крутая команда, возможно, самая мастеровитая, в которой собраны многие суперзвёзды. Но я горжусь. Мы попали под грозу, но закончили первый период неплохо, уступали 0:1. Но так и не смогли забить. Вратарь сыграл очень хорошо», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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