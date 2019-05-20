Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Вратарь Швейцарии: плохая идея – проспать начало игры с Россией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Вратарь Швейцарии: плохая идея – проспать начало игры с Россией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони прокомментировал поражение в матче чемпионата мира 2019 года с командой России (0:3). Российская команда одержала шестую победу подряд.

«Знал, что Россия полетит вперёд с самого начала. Они забили гол на первых минутах, а в плане было как можно дольше не давать сопернику забить. Но мы проспали начало матча, ждали, что они будут делать. Это плохая идея против таких игроков.

Сравнить Россию и Швецию? Думаю, у них разные сильные стороны. В России много мастеров, а Швеция – очень дисциплинированная. Не знаю, кто сильнее, увидим, когда они встретятся. Нюландер вчера здорово сыграл против нас, сделал результат. Кучеров тоже сегодня сделал результат для России, так что это два великолепных игрока», — передаёт слова Дженони корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий?
Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент