Вратарь Швейцарии: плохая идея – проспать начало игры с Россией

Вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони прокомментировал поражение в матче чемпионата мира 2019 года с командой России (0:3). Российская команда одержала шестую победу подряд.

«Знал, что Россия полетит вперёд с самого начала. Они забили гол на первых минутах, а в плане было как можно дольше не давать сопернику забить. Но мы проспали начало матча, ждали, что они будут делать. Это плохая идея против таких игроков.

Сравнить Россию и Швецию? Думаю, у них разные сильные стороны. В России много мастеров, а Швеция – очень дисциплинированная. Не знаю, кто сильнее, увидим, когда они встретятся. Нюландер вчера здорово сыграл против нас, сделал результат. Кучеров тоже сегодня сделал результат для России, так что это два великолепных игрока», — передаёт слова Дженони корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.