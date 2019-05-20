Тарасенко повторил достижение Гретцки, Сундина и Сакика

В пятом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» в гостях разгромил «Сан-Хосе Шаркс» — 5:0. Второй звездой встречи стал российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, набравший 3 (1+2) очка. Нападающий уверенно реализовал буллит, поразив ворота Мартина Джонса кистевым броском.
Тарасенко – четвёртый игрок в истории лиги, реализовавший буллит в плей-офф на стадии полуфинала или финала Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Матсу Сундину и Джо Сакику.
Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до пяти матчей. Всего на его счету 12 (7+5) баллов в 18 матчах.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
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