Яшкин: в более важных играх Овечкин и Кузнецов покажут свой уровень

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился мнением о составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Российская сборная и раньше не была слабой. Может быть, в прошлые годы были не такие звёздные составы, но всё равно на чемпионаты мира приезжали сильные исполнители. Сейчас видно, что команда стала лучше действовать в обороне, а про мастерство Овечкина, Кузнецова, Орлова, Малкина, Кучерова, Василевского и других ребят и говорить не приходится.

Статистика Александра Овечкина и Евгения Кузнецова? Думаю, когда начнутся более важные игры, они как следует настроятся и покажут свой настоящий уровень. У них бывает иногда так, что в паре матчей не очень получается игра, но потом Саша и Женя выстреливают. Они еще прибавят и скажут свое слово», — цитируют Яшкина «Известия».