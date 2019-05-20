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Яшкин: в более важных играх Овечкин и Кузнецов покажут свой уровень

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яшкин: в более важных играх Овечкин и Кузнецов покажут свой уровень
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился мнением о составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Российская сборная и раньше не была слабой. Может быть, в прошлые годы были не такие звёздные составы, но всё равно на чемпионаты мира приезжали сильные исполнители. Сейчас видно, что команда стала лучше действовать в обороне, а про мастерство Овечкина, Кузнецова, Орлова, Малкина, Кучерова, Василевского и других ребят и говорить не приходится.

Статистика Александра Овечкина и Евгения Кузнецова? Думаю, когда начнутся более важные игры, они как следует настроятся и покажут свой настоящий уровень. У них бывает иногда так, что в паре матчей не очень получается игра, но потом Саша и Женя выстреливают. Они еще прибавят и скажут свое слово», — цитируют Яшкина «Известия».

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