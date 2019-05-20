Шварц — о хет-трике в матче с «Сан-Хосе»: иногда шайба ложится сама на клюшку

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц прокомментировал результат пятого матча серии финала Западной конференции НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

«Конечно, перед игрой ты не можешь ждать, что победишь в гостях со счётом 5:0, да ещё сделаешь хет-трик. Ты просто готовишься к обычному матчу, чтобы правильно к нему подойти, чтобы помочь своей команде. Но иногда отскоки бывают в твою пользу, шайба ложится сама на клюшку. И тогда забиваешь голы, о которых раньше подумать не мог!» — приводит слова Шварца пресс-служба НХЛ.

В 18 матчах на счету Шварца 16 (13+3) очков, он вышел на третье место в бомбардирской гонке. Джейден стал первым игроком в истории «Сент-Луиса», сделавшим более одного хет-трика в плей-офф. Ранее он трижды поразил ворота «Виннипег Джетс».

Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».