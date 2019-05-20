Дебур: «Сан-Хосе» найдёт способ выйти в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал результат пятого матча финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (0:5).

«Мы уже были в такой ситуации, для нас нет ничего нового. Нам приходилось отыгрываться и в серии с «Вегасом», а потом мы проводили седьмой матч серии на своей площадке. Когда припёрт к стенке, никому не комфортно. Но мы найдём способ выйти в финал. Я уверен, мы сможем отыскать правильный путь», — приводит слова Дебура пресс-служба лиги.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».