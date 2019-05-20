«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: обзор матча с хет-триком Шварца и буллитом Тарасенко

В пятом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» в гостях разгромил «Сан-Хосе Шаркс» — 5:0.
Счёт уже на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист. Во втором периоде отличились Джейден Шварц и Владимир Тарасенко. Российский форвард реализовал буллит. В заключительной трети Шварц оформил хет-трик.
На счету Барбашёва три броска в створ и три силовых приёма за 15.52 на льду. У Владимира Тарасенко гол и две результативные передачи, три броска, два силовых приёма и блок-шот за 14.53.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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