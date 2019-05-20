Эдмундсон: не знаю, как дальше сложится серия, но «Сент-Луис» поймал свою игру
Защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэль Эдмундсон прокомментировал результат пятого матча серии финала Западной конференции НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0).
«Я не знаю, как дальше сложится серия, но мы поймали свою игру. Знали, что если будем усердно работать, то нам воздастся. «Сан-Хосе» провёл хороший первый период. Но потом в нашем исполнении был шторм. Второй и третий периоды получились реально хорошими. Мы ударно работали по всей длине площадки, жали на полный газ», — приводит слова Эдмундсона пресс-служба НХЛ.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
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