Андригетто: сборная России играет очень быстро, ей тяжело противостоять

Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто прокомментировал результат матча чемпионата мира 2019 года по хоккею с Россией (0:3).



«Россия до сих пор не потерпела ни одного поражения. Это довольно квалифицированная команда. Игроки сборной России демонстрирует очень скоростной хоккей, им тяжело противостоять. Соперник прекрасно проявил себя в начале встречи, а мы оказались в роли догоняющей стороны. Конечно, наша команда рассчитывала на другое развитие событий. Если не забиваешь голы, невозможно побеждать. У нас были хорошие шансы в большинстве, но воспользоваться ими не удалось», — приводит слова швейцарца официальный сайт ИИХФ.



Сборная России одержала шестую победу подряд, а швейцарская команда потерпела второе поражение на турнире.

«Мы попали под грозу, Россия невероятно крута». Швейцарцы признали поражение Соперник не смог использовать то, что считал слабым местом России, — не заставил её обороняться.