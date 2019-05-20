Андригетто: сборная России играет очень быстро, ей тяжело противостоять
Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто прокомментировал результат матча чемпионата мира 2019 года по хоккею с Россией (0:3).
«Россия до сих пор не потерпела ни одного поражения. Это довольно квалифицированная команда. Игроки сборной России демонстрирует очень скоростной хоккей, им тяжело противостоять. Соперник прекрасно проявил себя в начале встречи, а мы оказались в роли догоняющей стороны. Конечно, наша команда рассчитывала на другое развитие событий. Если не забиваешь голы, невозможно побеждать. У нас были хорошие шансы в большинстве, но воспользоваться ими не удалось», — приводит слова швейцарца официальный сайт ИИХФ.
Сборная России одержала шестую победу подряд, а швейцарская команда потерпела второе поражение на турнире.
«Мы попали под грозу, Россия невероятно крута». Швейцарцы признали поражение
Соперник не смог использовать то, что считал слабым местом России, — не заставил её обороняться.
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