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Андригетто: сборная России играет очень быстро, ей тяжело противостоять

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Андригетто: сборная России играет очень быстро, ей тяжело противостоять
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто прокомментировал результат матча чемпионата мира 2019 года по хоккею с Россией (0:3).

«Россия до сих пор не потерпела ни одного поражения. Это довольно квалифицированная команда. Игроки сборной России демонстрирует очень скоростной хоккей, им тяжело противостоять. Соперник прекрасно проявил себя в начале встречи, а мы оказались в роли догоняющей стороны. Конечно, наша команда рассчитывала на другое развитие событий. Если не забиваешь голы, невозможно побеждать. У нас были хорошие шансы в большинстве, но воспользоваться ими не удалось», — приводит слова швейцарца официальный сайт ИИХФ.

Сборная России одержала шестую победу подряд, а швейцарская команда потерпела второе поражение на турнире.

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Соперник не смог использовать то, что считал слабым местом России, — не заставил её обороняться.
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