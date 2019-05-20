Кузнецов: лучший подарок на день рождения — победа и ноль пропущенных голов

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швейцарии. Вчера, 19 мая, форварду исполнилось 27 лет.
«Немного волнительно было. Больше внимания, чем обычно — постоянные поздравления, сообщения по телефону, звонки. Не все понимают, что важная игра. Наверное, кто-то обиделся на меня за то, что не ответил. Поэтому всем хочу сказать спасибо за поздравления. А лучший подарок — победа и ноль пропущенных шайб.
Конечно, я доволен командными действиями. Особенно тем, как сыграли в формате «4 на 5», не пропустили в меньшинстве. Те из ребят, кто выходил на лёд в численном меньшинстве, проявили отвагу», — цитирует Кузнецова официальный сайт Федерации хоккея России.
- 20 мая 2019
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