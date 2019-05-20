Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Кузнецов: лучший подарок на день рождения — победа и ноль пропущенных голов

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Кузнецов: лучший подарок на день рождения — победа и ноль пропущенных голов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швейцарии. Вчера, 19 мая, форварду исполнилось 27 лет.

«Немного волнительно было. Больше внимания, чем обычно — постоянные поздравления, сообщения по телефону, звонки. Не все понимают, что важная игра. Наверное, кто-то обиделся на меня за то, что не ответил. Поэтому всем хочу сказать спасибо за поздравления. А лучший подарок — победа и ноль пропущенных шайб.

Конечно, я доволен командными действиями. Особенно тем, как сыграли в формате «4 на 5», не пропустили в меньшинстве. Те из ребят, кто выходил на лёд в численном меньшинстве, проявили отвагу», — цитирует Кузнецова официальный сайт Федерации хоккея России.

Овечкин потерялся в сборной России. Это большая проблема для всех
В сборной России много мастеров, но пока нет тех, кто бы мог раскрыть сильные стороны Ови. Может всё-таки Малкин?
Как изменились турнирные расклады для сборной России на четвертьфинал ЧМ
Самым вероятным соперником остаётся Германия, но нельзя исключать и другие варианты.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент