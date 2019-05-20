Реакция «твиттера» «Вегаса» на голевую передачу Гусева

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» отреагировала на игру нападающего сборной России Никиты Гусева в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швейцарии (3:0).



При счёте 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва форвард отметился идеальной голевой передачей на Никиту Кучерова, поразившего ворота соперника броском в одно касание.

«Просто ещё одна голевая передача Гусева», — гласит сообщение пресс-службы.

Посмотреть реакцию пресс-службы «Вегаса» можно в «твиттере» клуба.

По окончании сезона в Континентальной хоккейной лиге Гусев досрочно расторг контракт со СКА и подписал соглашение с «рыцарями». В плей-офф Кубка Стэнли российский форвард не провёл ни одной игры, а его новая команда уступила в первом раунде в семи матчах «Сан-Хосе Шаркс».

Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами