Реакция «твиттера» «Вегаса» на голевую передачу Гусева

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» отреагировала на игру нападающего сборной России Никиты Гусева в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швейцарии (3:0).
При счёте 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва форвард отметился идеальной голевой передачей на Никиту Кучерова, поразившего ворота соперника броском в одно касание.
«Просто ещё одна голевая передача Гусева», — гласит сообщение пресс-службы.
Посмотреть реакцию пресс-службы «Вегаса» можно в «твиттере» клуба.
По окончании сезона в Континентальной хоккейной лиге Гусев досрочно расторг контракт со СКА и подписал соглашение с «рыцарями». В плей-офф Кубка Стэнли российский форвард не провёл ни одной игры, а его новая команда уступила в первом раунде в семи матчах «Сан-Хосе Шаркс».
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