Дебур: сказать, что я жалею о выходе Карлссона, было бы слишком просто

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур после пятого матча серии финала Западной конференции КХЛ с «Сент-Луис Блюз» (0:5) ответил на вопрос о том, жалеет ли он, что выпустил на лёд защитника Эрика Карлссона. Шведский хоккеист допустил результативную ошибку, которой воспользовался Оскар Сундквист.



«Задним умом мы все сильны. По словам игрока и согласно рапорту медицинского штаба, он мог играть. Так что наше решение было взвешенным. А сказать, что да, жалею, теперь было бы слишком просто», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.



Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».

Эрик Карлссон допустил результативную ошибку в пятом матче финала Запада