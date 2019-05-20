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Сушинский: в сборной России много звёзд. Пока побеждаем, никто не обижается

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сушинский: в сборной России много звёзд. Пока побеждаем, никто не обижается
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос о том, что может помешать сборной России стать обладателем золотых медалей чемпионата мира в Словакии.

«Помешать сборной России выиграть чемпионат мира может звёздный состав. Тренеры могут не поделить время ребят на площадке. В сборной России очень много звёзд. Кого выпускать — сложный вопрос. Пока мы выигрываем, я думаю, никто не обижается. Даже если не хватает игрового времени.

«Красная машина» — хороший раскрученный бренд, но его надо подкреплять победами. Для нынешнего хоккея пять лет без золота – это, наверное, многовато. У нас был хороший подъём. Привыкли быть наверху, поэтому надо возвращаться», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

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