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Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швецией?

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швецией?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Завтра, 21 мая, сборная России проведёт заключительный матч группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швеции. Игра состоится в Братиславе и начнётся в 21:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Основной голкипер национальной команды Андрей Василевский провёл четыре матча на групповой стадии. Он оберегал последний рубеж сборной в играх с Норвегией (5:2), Чехией (3:0), Италией (10:0) и Латвией (3:1). Второй вратарь Александр Георгиев принял участие в двух встречах и оформил два «сухаря» — с Австрией (5:0) и Швейцарией (3:0).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швецией?».

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

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