Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швецией?

Завтра, 21 мая, сборная России проведёт заключительный матч группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швеции. Игра состоится в Братиславе и начнётся в 21:15 мск.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Основной голкипер национальной команды Андрей Василевский провёл четыре матча на групповой стадии. Он оберегал последний рубеж сборной в играх с Норвегией (5:2), Чехией (3:0), Италией (10:0) и Латвией (3:1). Второй вратарь Александр Георгиев принял участие в двух встречах и оформил два «сухаря» — с Австрией (5:0) и Швейцарией (3:0).



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