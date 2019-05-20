Завтра, 21 мая, сборная России проведёт заключительный матч группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швеции. Игра состоится в Братиславе и начнётся в 21:15 мск.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Основной голкипер национальной команды Андрей Василевский провёл четыре матча на групповой стадии. Он оберегал последний рубеж сборной в играх с Норвегией (5:2), Чехией (3:0), Италией (10:0) и Латвией (3:1). Второй вратарь Александр Георгиев принял участие в двух встречах и оформил два «сухаря» — с Австрией (5:0) и Швейцарией (3:0).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швецией?».
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
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