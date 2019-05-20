Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Капитан Швейцарии — о России: одна из лучших команд, против которых я играл

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Капитан Швейцарии — о России: одна из лучших команд, против которых я играл
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Капитан сборной Швейцарии Рафаэль Диас прокомментировал поражение со счётом 0:3 в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Нынешняя сборная России — одна из лучших команд, против которых мне доводилось играть. Когда только соперник получал шайбу в нейтральной зоне, сразу два хоккеиста убегали в контратаку», — приводит слова Диаса Schweizer Radio und Fernsehen.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Тренер Швейцарии: у России невероятно крутая команда. Мы попали под грозу
Как изменились турнирные расклады для сборной России на четвертьфинал ЧМ
Самым вероятным соперником остаётся Германия, но нельзя исключать и другие варианты.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент