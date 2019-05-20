Капитан Швейцарии — о России: одна из лучших команд, против которых я играл

Капитан сборной Швейцарии Рафаэль Диас прокомментировал поражение со счётом 0:3 в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
«Нынешняя сборная России — одна из лучших команд, против которых мне доводилось играть. Когда только соперник получал шайбу в нейтральной зоне, сразу два хоккеиста убегали в контратаку», — приводит слова Диаса Schweizer Radio und Fernsehen.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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