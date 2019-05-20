Александр Георгиев повторил достижение Максима Соколова 18-летней давности

Голкипер сборной России Александр Георгиев оформил шат-аут в матче групповой стадии чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швейцарии (3:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Георгиев — второй вратарь за всю отечественную историю, кто в первых двух дебютных играх на чемпионате мира сыграл на ноль — ранее он не позволил отметиться голами сборной Австрии (5:0). В 2001 году таким достижением отметился Максим Соколов.

Подопечные Ильи Воробьёва одержали шестую победу подряд, в то время как швейцарская команда потерпела второе поражение на турнире. В заключительном матче группового раунда сборная России встретится со шведами, которые завоевали золотые медали на двух последних турнирах.