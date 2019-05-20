Александр Георгиев повторил достижение Максима Соколова 18-летней давности
Голкипер сборной России Александр Георгиев оформил шат-аут в матче групповой стадии чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швейцарии (3:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Георгиев — второй вратарь за всю отечественную историю, кто в первых двух дебютных играх на чемпионате мира сыграл на ноль — ранее он не позволил отметиться голами сборной Австрии (5:0). В 2001 году таким достижением отметился Максим Соколов.
Подопечные Ильи Воробьёва одержали шестую победу подряд, в то время как швейцарская команда потерпела второе поражение на турнире. В заключительном матче группового раунда сборная России встретится со шведами, которые завоевали золотые медали на двух последних турнирах.
«У вратаря открываются две застёжки на шлеме… Они должны это видеть»
Илья Воробьёв будет снова ждать шедевров от связки Кучеров – Гусев и дал свою оценку эпизоду с удалением Георгиева.
- 20 мая 2019
-
12:48
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:46
-
10:53
-
10:38
-
10:09
-
09:40
-
09:00
-
07:00
-
04:17
-
01:00
-
00:35
-
00:31
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 19 мая 2019
-
23:56
-
23:48
-
23:39
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
22:22
-
21:21
-
21:15
-
20:34
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:50
Партнерский контент