Кучеров и Гусев набрали 25 очков, у остальных форвардов сборной России — 33

Нападающие сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев здорово проявляют себя на чемпионате мира в Словакии.



Таблица бомбардиров чемпионата мира — 2019



Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавляет список бомбардиров турнира с 14 (6+8) очками, а нападающий «Вегас Голден Найтс» набрал 11 (3+8) баллов. Таким образом, на счету связки Гусев — Кучеров 25 очков, в то время как остальные 12 форвардов сборной набрали в сумме 33 балла.



Семь очков набрал Евгений Дадонов, по пять — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, четыре — Артём Анисимов. Три балла на счету у Евгения Малкина, по два — у Александра Овечкина, Михаила Григоренко и Александра Барабанова. По одному очку набрали Иван Телегин, Сергей Андронов и Сергей Плотников, у Кирилла Капризова очков по-прежнему нет.

Опять начертили! Швейцарцы рвали глотки, а потом им показали гол Кучерова Лучшая связка чемпионата мира снова в деле. Их вообще можно остановить?