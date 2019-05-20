Кучеров и Гусев набрали 25 очков, у остальных форвардов сборной России — 33

Нападающие сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев здорово проявляют себя на чемпионате мира в Словакии.
Таблица бомбардиров чемпионата мира — 2019
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавляет список бомбардиров турнира с 14 (6+8) очками, а нападающий «Вегас Голден Найтс» набрал 11 (3+8) баллов. Таким образом, на счету связки Гусев — Кучеров 25 очков, в то время как остальные 12 форвардов сборной набрали в сумме 33 балла.
Семь очков набрал Евгений Дадонов, по пять — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, четыре — Артём Анисимов. Три балла на счету у Евгения Малкина, по два — у Александра Овечкина, Михаила Григоренко и Александра Барабанова. По одному очку набрали Иван Телегин, Сергей Андронов и Сергей Плотников, у Кирилла Капризова очков по-прежнему нет.
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