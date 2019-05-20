Гавриков: по именам у России одна из сильнейших сборных на ЧМ-2019

Защитник сборной России Владислав Гавриков оценил нынешний состав команды, которая выступает на чемпионате мира в Словакии.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
«У нас много мастеровитых ребят. По именам — одна из сильнейших сборных, но важно, как мы сможем использовать все свои ресурсы. Пока получается, но самое интересное и важное — впереди.
У нас каждый год собирается хорошая сборная. И не только у нас — у соперников тоже сильные составы. Кто главный конкурент сборной России в борьбе за золото? Так далеко не заглядываем. У нас остались важные матчи в конце группового турнира. И дальше будем идти шаг за шагом. Когда получается, смотрим за командами из другой группы. У всех главных соперников очень хорошие команды. Финны, американцы, канадцы. Понятно, что шведы мощные, но я не хотел бы делить соперников. Все оставшиеся матчи важны», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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