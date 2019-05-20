Сушинский: очень доволен работой Хартли, открыл для себя новую тренерскую школу

Президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил работу наставника Боба Хартли. Под руководством североамериканского специалиста омский клуб добрался до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА со счётом 0-4.



«Мы пригласили Хартли, поскольку на рынке было несколько хороших российских специалистов, с которыми не удалось подписать контракт. Они ушли в другие клубы, а те, кто остался на рынке, нам не очень подходили. Поэтому пришлось искать тренера-иностранца.



Не просто доволен, а очень доволен работой Хартли! Я открыл для себя новую тренерскую школу. Тренерский штаб Хартли не сидит на месте, они постоянно в работе, думают, как будет команда играть завтра. У нас есть хорошие договорённости со сборной Латвии. Мы не видели Боба только в один из перерывов. И то это было четыре дня, из них три были выходные у «Авангарда». Он не был только на одной тренировке. Это не так критично для нас», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

Что говорят о допинг-скандале в «Авангарде». Накажут всех или никого? РУСАДА ждёт ответа от «Авангарда» насчёт поведения Хартли и Батушенко в отношении допинг-офицеров. Из-за этого весь сыр-бор.