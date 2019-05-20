Нидеррайтер: сборная Швейцарии способна снова занять высокое место на ЧМ

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер, прибывший в Братиславу, оценил шансы команды на успешное выступление на чемпионате мира.



«Если у меня появляется возможность сыграть за сборную, то ею обязательно надо пользоваться. Мне нравится защищать цвета своей страны. Несмотря на два поражения в играх со Швецией и Россией, я считаю, что наша команда показала хороший хоккей. На мой взгляд, у сборной Швейцарии есть шанс добиться примерно того же результата, что и в прошлом году (швейцарцы стали обладателями серебряных медалей. — Прим. «Чемпионата»).



Что касается двух участий в двух финалах чемпионата мира, то это отличные воспоминания. Жаль, что команде так и не удалось завоевать титул, но я надеюсь, мы наверстаем упущенное», — сказал Нидеррайтер в интервью пресс-службе ИИХФ.

Тренер Швейцарии: у России невероятно крутая команда. Мы попали под грозу