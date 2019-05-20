Пашков: за ошибки, которые прощали чехи и швейцарцы, со шведами придётся платить

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков оценил игру сборной России в матче со Швейцарией (3:0).

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«На мой взгляд, по уровню хоккея это был самый конкурентный матч нашей команды на чемпионате мира, который превзошёл встречу с Чехией. При всем уважении к чехам, швейцарцы показали более современный хоккей — быстрый, жёсткий, контратакующий.



Сборная России порадовала тем, что не только приняла этот стиль, но и ещё добавила в скорости, атакующей агрессии. Мы увидели высокий потенциал нашей команды, которая проводит чемпионат мира по нарастающей. Это очень важный момент.



По большому счёту шведы — единственный наш конкурент в группе, матч будет самым сложным на первом этапе. За те ошибки, которые где-то могли простить чехи и даже швейцарцы, со шведами придётся платить. Поэтому правильной игре в обороне особое внимание. Цена матча высокая, первое место в группе и, как следствие, хорошее расписание плей-офф без переездов», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.