Канарейкин: Георгиев уверенно сыграл со швейцарцами, но Василевский — номер один

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о вратарской бригаде сборной России на ЧМ-2019.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
«Кто будет играть в воротах против шведов? Я бы однозначно сделал выбор в пользу Василевского, это вратарь номер один. Наверняка, именно он будет играть в воротах в этом матче. Что касается Георгиева, то хочу сказать, что у нас, в сборной России, появился ещё один сильный вратарь. Он очень уверенно провёл матч со швейцарцами. Александр оставил очень хорошее впечатление, он сделал много хороших спасений. На ноль надо уметь играть», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 20 мая 2019
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
15:32
-
15:24
-
15:16
-
14:57
-
14:30
-
14:24
-
13:38
-
13:28
-
12:48
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:46
-
10:53
-
10:38
-
10:09
-
09:40
-
09:00
-
07:00
-
04:17
-
01:00
-
00:35
-
00:31
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 19 мая 2019
-
23:56
-
23:48