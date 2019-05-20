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Канарейкин: Георгиев уверенно сыграл со швейцарцами, но Василевский — номер один

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Канарейкин: Георгиев уверенно сыграл со швейцарцами, но Василевский — номер один
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о вратарской бригаде сборной России на ЧМ-2019.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Кто будет играть в воротах против шведов? Я бы однозначно сделал выбор в пользу Василевского, это вратарь номер один. Наверняка, именно он будет играть в воротах в этом матче. Что касается Георгиева, то хочу сказать, что у нас, в сборной России, появился ещё один сильный вратарь. Он очень уверенно провёл матч со швейцарцами. Александр оставил очень хорошее впечатление, он сделал много хороших спасений. На ноль надо уметь играть», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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