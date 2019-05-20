И. Воробьёв: кто сыграет в воротах со Швецией? О составе скажем в день игры

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира со Швецией. Игра состоится завтра, 21 мая, начало — в 21:15 мск.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
На сегодняшней тренировке часть игроков, включая Артёма Зуба, Сергея Плотникова и Илью Сорокина, занималась на льду. Другие хоккеисты работали в зале и играли в футбол.
«У нас в большей степени сегодня восстановительные мероприятия. В этом году у шведов собрана хорошая команда. Поражение в игре Евротура в Стокгольме никак не скажется на предстоящем матче. Кто сыграет в воротах? Что касается состава, то про него мы скажем в день матча.
Матч со Швейцарией разобрали, готовимся в штатном режиме. Показываем ребятам, что надо делать. Мы так планируем, что у нас будет преимущество в связи с тем, что состав был давно сформирован. В принципе у нас перед чемпионатом мира уже было всё решено», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 мая 2019
-
15:32
-
15:24
-
15:16
-
14:57
-
14:30
-
14:24
-
13:38
-
13:28
-
12:48
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:46
-
10:53
-
10:38
-
10:09
-
09:40
-
09:00
-
07:00
-
04:17
-
01:00
-
00:35
-
00:31
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 19 мая 2019
-
23:56
-
23:48
-
23:39
-
23:33
-
23:29
-
23:24