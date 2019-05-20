И. Воробьёв: кто сыграет в воротах со Швецией? О составе скажем в день игры

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира со Швецией. Игра состоится завтра, 21 мая, начало — в 21:15 мск.

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На сегодняшней тренировке часть игроков, включая Артёма Зуба, Сергея Плотникова и Илью Сорокина, занималась на льду. Другие хоккеисты работали в зале и играли в футбол.



«У нас в большей степени сегодня восстановительные мероприятия. В этом году у шведов собрана хорошая команда. Поражение в игре Евротура в Стокгольме никак не скажется на предстоящем матче. Кто сыграет в воротах? Что касается состава, то про него мы скажем в день матча.



Матч со Швейцарией разобрали, готовимся в штатном режиме. Показываем ребятам, что надо делать. Мы так планируем, что у нас будет преимущество в связи с тем, что состав был давно сформирован. В принципе у нас перед чемпионатом мира уже было всё решено», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.