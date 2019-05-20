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«Адмирал» объявил о назначении Александра Смирнова на пост гендиректора

«Адмирал» объявил о назначении Александра Смирнова на пост гендиректора
Хоккей / КХЛ 0

Александр Смирнов занял пост генерального директора «Адмирала», сообщает официальный сайт дальневосточного клуба. По итогам прошлого сезона приморская команда не сумела получить путёвку в плей-офф.

Ранее эту должность занимал Михаил Дудченко, который продолжит трудиться в качестве заместителя генерального директора клуба по безопасности. Руководство региона и президент клуба ставят перед новым гендиректором задачу по достижению высоких спортивных результатов, а также развитию детского и юношеского хоккея в регионе. Главная цель — появление в составе «Адмирала» собственных воспитанников, уроженцев Приморского края и Дальнего Востока.

Смирнов — действующий народный депутат Государственного собрания Ил Тумен Республики Саха (Якутия).

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