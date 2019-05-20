Антипов: матча со шведами ждут все, это битва претендентов на медали

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов отметил несколько моментов в игре сборной на чемпионате мира в Словакии перед матчем со Швецией.
«Судя по результатам матча, игра сборной сейчас на должном уровне. Естественно, что сейчас команду ждёт самая серьёзная проверка. Матч со шведами ждут все — интересно посмотреть на битву сильных команд и претендентов на медали. Как видно, в звеньях у нас тоже есть баланс, перестановки лишь точечные.
Тренерам виднее, на что обращать внимание. Общую неплохую картину портят удаления. Швейцарцы в силу своего мастерства не смогли наказать нашу сборную за это. Со шведами будет в этом плане сложнее. Но и ждать с тревогой этот матч тоже не следует. Да, удаления — единственный момент, на который стоит обратить внимание. В остальном команда играет нормально. Надо лишь запастись терпением, играть все 60 минут. Выиграет в этом матче тот, кто меньше ошибётся», — сказал Антипов «Чемпионату».
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