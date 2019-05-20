Сборная Франции забила два гола за шесть секунд — второй показатель в истории ЧМ

Сборная Франции во втором периоде матча с Великобританией сумела забросить две шайбы за шесть секунд усилиями Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Это второй показатель в истории чемпионатов мира по хоккею. В матче продолжается второй период, счёт 3:2 в пользу команду Франции.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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