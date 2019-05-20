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Сборная Франции забила два гола за шесть секунд — второй показатель в истории ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Франции забила два гола за шесть секунд — второй показатель в истории ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Франции во втором периоде матча с Великобританией сумела забросить две шайбы за шесть секунд усилиями Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Это второй показатель в истории чемпионатов мира по хоккею. В матче продолжается второй период, счёт 3:2 в пользу команду Франции.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видео также можно на YouTube.

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