Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Барбашёв избежит дисквалификации за силовой приём на Гертле

Барбашёв избежит дисквалификации за силовой приём на Гертле
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв избежит дисквалификации за силовой приём в пятом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0, 3-2 в серии), сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Кевин Крц. Напомним, россиянин жёстко атаковал форварда «акул» Томаша Гертла.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Счёт уже на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист. Во втором периоде отличились Джейден Шварц и Владимир Тарасенко. Российский форвард реализовал буллит. В заключительной трети Шварц оформил хет-трик.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».

Тарасенко классно исполнил буллит. Последний русский рвётся в финал Кубка Стэнли
А «Сан-Хосе» рискует потерять четырёх игроков из-за травм.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент