Барбашёв избежит дисквалификации за силовой приём на Гертле

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв избежит дисквалификации за силовой приём в пятом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0, 3-2 в серии), сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Кевин Крц. Напомним, россиянин жёстко атаковал форварда «акул» Томаша Гертла.

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Счёт уже на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист. Во втором периоде отличились Джейден Шварц и Владимир Тарасенко. Российский форвард реализовал буллит. В заключительной трети Шварц оформил хет-трик.



Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».