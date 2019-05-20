Нюландер обошёл Кучерова в списке бомбардиров ЧМ-2019

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер отметился двумя результативными передачами в матче с командой Латвии (4:3, идёт третий период). Таким образом, форвард набрал 15 (4+11) баллов на чемпионате мира, обойдя в списке бомбардиров российского нападающего Никиту Кучерова.



В списке снайперов лидирует канадский нападающий Энтони Манта (7 голов).



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею