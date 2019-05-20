Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Нюландер обошёл Кучерова в списке бомбардиров ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Нюландер обошёл Кучерова в списке бомбардиров ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер отметился двумя результативными передачами в матче с командой Латвии (4:3, идёт третий период). Таким образом, форвард набрал 15 (4+11) баллов на чемпионате мира, обойдя в списке бомбардиров российского нападающего Никиту Кучерова.

В списке снайперов лидирует канадский нападающий Энтони Манта (7 голов).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент