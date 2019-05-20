Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Великобритания отыгралась с 0:3 и выбила Францию из элиты ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Великобритания отыгралась с 0:3 и выбила Францию из элиты ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Великобритании оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Французская сборная проиграла все семь матчей в группе, заработав два очка, и покинет элитный дивизион чемпионата мира.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Франция
3 : 4
0:0, 3:2, 0:1, 0:1
Великобритания
1:0 – Реш (Манавьян, Бозон) – 23:36 (5x5), 2:0 – Шакиашвили (Тексье, Трей) – 27:31 (5x4), 3:0 – Реш (Клеро) – 27:37 (5x5), 3:1 – Дауд (О'Коннор) – 34:59 (5x5), 3:2 – Хэммонд (О'Коннор, Филлипс) – 38:04 (5x5), 3:3 – Фармер (Филлипс, О'Коннор) – 45:16 (5x5), 3:4 – Дэвис (Филлипс) – 62:03 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент