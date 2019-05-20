Латвия пропустила гол при счёте 4:4, лишив Россию шанса досрочно выиграть группу

Сборная Швеции обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4. Латвийцы пропустили решающий гол на последней минуте игры, сняв голкипера. Если бы подопечные Боба Хартли сумели перевести встречу в овертайм, сборная России оформила бы себе первое место в группе В на чемпионате мира.

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Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий шведской сборной Элиас Петтерссон. В середине второго периода сборная Латвии сравняла счёт усилиями Роберта Букартса. На 34-й минуте шведы вновь вышли вперёд, гол в свой актив записал Адриан Кемпе. На старте третьего периода подопечные Боба Хартли забили дважды благодаря точным броскам Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль. На экваторе периода Швеция вновь захватила преимущество, голы забили Антон Ландер и Патрик Хёрнквист. На 57-й минуте Букартс оформил хет-трик, но в концовке Швеция вырвала победу благодаря броску Денниса Расмуссена.