Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Латвия пропустила гол при счёте 4:4, лишив Россию шанса досрочно выиграть группу

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Латвия пропустила гол при счёте 4:4, лишив Россию шанса досрочно выиграть группу
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Швеции обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4. Латвийцы пропустили решающий гол на последней минуте игры, сняв голкипера. Если бы подопечные Боба Хартли сумели перевести встречу в овертайм, сборная России оформила бы себе первое место в группе В на чемпионате мира.

Посмотреть видео можно в YouTube.

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий шведской сборной Элиас Петтерссон. В середине второго периода сборная Латвии сравняла счёт усилиями Роберта Букартса. На 34-й минуте шведы вновь вышли вперёд, гол в свой актив записал Адриан Кемпе. На старте третьего периода подопечные Боба Хартли забили дважды благодаря точным броскам Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль. На экваторе периода Швеция вновь захватила преимущество, голы забили Антон Ландер и Патрик Хёрнквист. На 57-й минуте Букартс оформил хет-трик, но в концовке Швеция вырвала победу благодаря броску Денниса Расмуссена.

Латвия лишилась шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2019, проиграв Швеции
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент