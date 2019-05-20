Индрашис: если шведы будут играть с Россией, как с Латвией, то проиграют

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис поделился впечатлениями после проигранного матча с командой Швеции (4:5).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



«Сегодняшняя игра была самой важной. Все игры важные, но эта была самой важной на сегодняшний день. Опять не получилось, хотели выиграть, но это хоккей.



Могли помочь сборной России досрочно выиграть первое место на ЧМ? Россия — хорошая команда, они могут любого обыграть. Возможно, это была не самая лучшая игра шведов, но если они будут так играть завтра, то Россия их обыграет», — сказал Индрашис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.