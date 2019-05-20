Петтерссон: хотел бы назвать себя лидером сборной Швеции, но я молодой парень

Нападающий сборной Швеции Элиас Петтерссон подвёл итоги встречи с командой Латвии (5:4).
«Ребята начали кричать на скамейке секунд за десять до того, как я забил. Ничего особенного, это часть хоккея, и это делает игру более соревновательной.
Букартс сегодня играл здорово. Латвия показала, что она является классной командой. Нам надо готовиться к матчу с Россией, умнее обращаться с шайбой. Сегодня мы допускали слишком много потерь, пропускали атаки два в одного, три в два. Надо играть лучше.
Игрок Латвии сказал, что если будем так играть, то Россию не обыграем? Не знаю, игра решит… Если он хоккейный эксперт, пусть так говорит.
Я бы хотел сказать, что я лидер, но знаю, что я молодой парень и должен пахать и выкладываться в каждом матче, делать всё, чтобы помочь команде выиграть, — заблокировать бросок, забить гол, отдать передачу», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 мая 2019
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