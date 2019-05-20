Сегодня, 20 мая, определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2019 года по хоккею. Последней из четвертьфиналистов стала команда Швеции, которая сумела взять верх над командой Латвии (5:4).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии. В группе В, помимо Швеции, выход в плей-офф себе обеспечили сборные России, Чехии и Швейцарии.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.