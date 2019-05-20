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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2019 года по хоккею

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2019 года по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 20 мая, определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2019 года по хоккею. Последней из четвертьфиналистов стала команда Швеции, которая сумела взять верх над командой Латвии (5:4).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии. В группе В, помимо Швеции, выход в плей-офф себе обеспечили сборные России, Чехии и Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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