Хартли: Латвия доказала, что может играть на уровне ведущих хоккейных держав

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился впечатлениями от поражения в матче со Швецией (4:5). Латвийская команда утратила шансы на плей-офф.



«Мы уступили, но доказали, что можем биться, играть на одном уровне с ведущими мировыми хоккейными державами. Хоккей развивается в Латвии, и нам есть куда ещё расти. Нужно сохранять позитив и продолжать работать. Мне понравилась дисциплина сегодня, у нас не было ни одного игрока, кто не бился. В самоотдаче точно нельзя упрекнуть никого, мы проявили гордость и заслужили большего. Потому так грустно сейчас», — приводит слова Хартли «РИА Новости».



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.