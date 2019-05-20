Австрия — Италия: Михаэль Раффль забросил шайбу в стиле Бобби Орра
В первом периоде матча между сборными Австрии и Италии красивой заброшенной шайбой отметился нападающий австрийской сборной Михаэль Раффль. Форвард поразил ворота в стиле легендарного защитника Бобби Орра.
В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, Австрия выигрывает со счётом 2:1.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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