Австрия — Италия: Михаэль Раффль забросил шайбу в стиле Бобби Орра

В первом периоде матча между сборными Австрии и Италии красивой заброшенной шайбой отметился нападающий австрийской сборной Михаэль Раффль. Форвард поразил ворота в стиле легендарного защитника Бобби Орра.



В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, Австрия выигрывает со счётом 2:1.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).