Игрок сборной Беларуси: мы не катали с Казахстаном «договорняк» — сто процентов

Форвард сборной Беларуси Артём Демков опроверг слухи о том, что матч Беларусь — Казахстан на ЧМ мог быть договорным.



«Мы не катали „договорняк“ — это сто процентов. Казахстан играл на чистую победу, очень хотел взять три очка. Ну вот момент: за десять секунд до конца хозяева закинули шайбу в нашу зону и в углу площадки оказались наш игрок и их. Белорус прижал казаха, а тот рвётся — не остановить. Наш: „Ну чего ты бьёшься, счёт всех устраивает!“. Тот ни в какую, словно победа ему нужна больше, чем жизнь. Если люди договариваются, то так не играют.



Ведь как получилось — трибуны сразу погнали хозяев вперёд, а мы чуть потеряли концентрацию. Потом сравняли счёт и после трёх периодов дали волю эмоциям. Надо было видеть нашу скамейку: впереди овертайм, казахи стоят, готовятся, собираются, а мы ликуем, обнимаемся, поздравляем друг друга. Потому что это очко делает нас недосягаемыми.



Если бы тогда, с корейцами, всё сложилось по-другому, конечно, был бы совсем другой матч. Трудно настроиться, когда игра не имеет турнирного значения», — цитирует игрока «Прессбол».

Сборная Беларуси уступила Казахстану на ЧМ-2019