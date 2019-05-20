В продаже появились футболки, посвящённые победе Великобритании над Францией

Сборная Великобритании победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Благодаря победе британцы сохранили место в элите ЧМ.
Интернет-магазин уже выпустил в продажу футболки, посвящённые победе сборной Великобритании. На футболках размещён текст кричалки игроков после победы: «Мы дерьмо и знаем это».
Посмотреть фото можно также в «Твиттере».
Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.
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