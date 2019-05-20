Сборная Италии сохранила место в элите ЧМ, выбив Австрию

Сборная Австрии уступила команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б. Таким образом, Австрия потеряла место в элитном дивизионе чемпионатов мира, заработав лишь одно очко.



Счёт в матче открыла итальянская сборная, заброшенной шайбой на 10-й минуте отличился нападающий Энтони Бордаро. До конца первого периода Австрия сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам Манэуля Ганаля и Михаэля Раффля. Во втором периоде Италия забила дважды усилиями Симона Костнера и Марко Росы, австрийцы ответили голом оформившего дубль Раффля. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов успех сопутствовал сборной Италии.

Посмотреть видео можно на YouTube.