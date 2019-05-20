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Сборная Италии сохранила место в элите ЧМ, выбив Австрию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Италии сохранила место в элите ЧМ, выбив Австрию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Австрии уступила команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б. Таким образом, Австрия потеряла место в элитном дивизионе чемпионатов мира, заработав лишь одно очко.

Счёт в матче открыла итальянская сборная, заброшенной шайбой на 10-й минуте отличился нападающий Энтони Бордаро. До конца первого периода Австрия сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам Манэуля Ганаля и Михаэля Раффля. Во втором периоде Италия забила дважды усилиями Симона Костнера и Марко Росы, австрийцы ответили голом оформившего дубль Раффля. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов успех сопутствовал сборной Италии.

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Австрия
3 : 4
2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1
Италия
0:1 – Бардаро (Тривеллато) – 09:59 (5x5), 1:1 – Ганаль (Унтервегер) – 11:25 (5x5), 2:1 – Раффль (Хофер, Унтервегер) – 16:08 (5x5), 2:2 – Костнер (Мичели) – 34:35 (5x5), 2:3 – Роса (Рамозер) – 38:57 (5x5), 3:3 – Раффль (Хофер) – 41:45 (5x5), 3:4 – Макмонагл – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео можно на YouTube.

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