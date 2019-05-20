Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Италия сохранила место в элите ЧМ с разницей шайб 5–48

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Италия сохранила место в элите ЧМ с разницей шайб 5–48
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Австрии уступила команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б. Таким образом, Австрия потеряла место в элитном дивизионе чемпионатов мира, не заработав ни одного очка.

Сборная Италии сохранила место в элите, несмотря на слабую статистику. Команда забросила на турнире только пять шайб, пропустив 48. Италия впервые с 2007 года сумела удержаться в элитном дивизионе в первом сезоне после повышения в классе.

Счёт в матче открыла итальянская сборная, заброшенной шайбой на 10-й минуте отличился нападающий Энтони Бордаро. До конца первого периода Австрия сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам Манэуля Ганаля и Михаэля Раффля. Во втором периоде Италия забила дважды усилиями Симона Костнера и Марко Росы, австрийцы ответили голом оформившего дубль Раффля. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов успех сопутствовал сборной Италии.

Сборная Италии сохранила место в элите ЧМ, выбив Австрию
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент