Италия сохранила место в элите ЧМ с разницей шайб 5–48

Сборная Австрии уступила команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б. Таким образом, Австрия потеряла место в элитном дивизионе чемпионатов мира, не заработав ни одного очка.
Сборная Италии сохранила место в элите, несмотря на слабую статистику. Команда забросила на турнире только пять шайб, пропустив 48. Италия впервые с 2007 года сумела удержаться в элитном дивизионе в первом сезоне после повышения в классе.
Счёт в матче открыла итальянская сборная, заброшенной шайбой на 10-й минуте отличился нападающий Энтони Бордаро. До конца первого периода Австрия сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам Манэуля Ганаля и Михаэля Раффля. Во втором периоде Италия забила дважды усилиями Симона Костнера и Марко Росы, австрийцы ответили голом оформившего дубль Раффля. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов успех сопутствовал сборной Италии.
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